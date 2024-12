Agnieszka Kwiatkowska była uczestniczką 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Dała się zapamiętać jako jedna z bardziej wymagających wobec swoich kandydatów. Ostatecznie nie związała się z żadnym z nich.

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" zamknęła hotel

Agnieszka była też prężnie działającą bizneswoman. Kobieta sukcesu, która była właścicielką restauracji, stadniny koni i hotelu. Wielu widzów i internautów nawet po zakończeniu programu "Rolnik szuka żony" obserwowało jej profil w sieci. Wielu z nich mocno ją krytykowało, ale miała również oddanych fanów.

Nie wszystkim przypadło do gustu jej podejście nie tylko do życia, ale związku. Agnieszka świetnie radziła sobie z biznesami. Czyżby coś się zmieniło? Jak poinformował "Super Express" na profilu obiektów należących do Agnieszki Kwiatkowskiej zamieszczone zostało oświadczenie o zamknięciu.

W związku ze zmianą profilu działalności firmy informujemy, że od dnia 1.10.2024 Hotel i Restauracja Trzy Podkowy będą nieczynne. Dziękujemy wszystkim Gościom za wspólnie spędzone chwile i możliwość dzielenia się z Wami smakiem i pasją tego miejsca. Mamy nadzieję, że będziemy częścią Waszych miłych wspomnień- czytamy.