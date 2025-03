Tomasz Jakubiak zmaga się z nowotworem. O swojej chorobie opowiedział pod koniec września w rozmowie z "Dzień dobry TVN". Zorganizowana została zbiórka na jego leczenie, dzięki której mógł wybrać się do Izraela i tam poddać innowacyjnej terapii.

Tomasz Jakubiak zamieścił nagranie

W lutym wrócił do Polski a w chorobie wspierają go rodzina oraz przyjaciele. Tomasz Jakubiak na swoim Instagramie relacjonuje nie tylko jak się czuje, ale też z kim się spotyka. W najnowszym poście wyznał, że choć chciałby wrócić do pracy, na razie nie jest to możliwe. Dlatego też wybrał się do przyjaciółki.

Wpadłem dzisiaj do przyjaciółki na kiełbaskę z grilla, bo ładna pogoda, więc moje akumulatorki się inaczej ładują. (...) Kopara mi opadła, bo miejsce jest przepiękne, przecudne. Jest w środku lasu, jest przepiękny staw - mówi na nagraniu Tomasz Jakubiak.

Tomasz Jakubiak o swoim zdrowiu

Z racji tego, że sam nie może gotować, postanowił promować biznes znajomych. Jak widzicie, miejsce jest fantastyczne. Mam nadzieję, że pomożecie mi, chociaż podacie dalej. Nic mi w tej chorobie już nie pozostało, przynajmniej chwilowo. Pracować nie mogę, więc będę pomagać moim przyjaciołom - powiedział.

Tomasz Jakubiak zapowiedział również, że jak wyzdrowieje zamierza zorganizować warsztaty kulinarne.