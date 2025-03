Brytyjski monarcha zaczął współpracę z Apple Music i zadebiutował jako autor podcastu Apple of Music pod nazwą "The King's Music Room". Meghan Markle miała podcast "Archetypes" na Spotify, ale projekt szybko upadł. Czy jej teściowi lepiej się powiedzie?

Król Karol III o Bobie Marleyu

Król Karol III opowiedział o swoich ulubionych przebojach. Wybrał 17 piosenek z krajów brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Jest tam np. piosenka "Could You Be Loved" Boba Marleya. Jamajka, z której pochodził Marley należy właśnie do Wspólnoty Narodów (Commonwealth). Pamiętam, gdy przyjechał do Londynu, by wystąpić, gdy byłem dużo młodszy, i spotkałem go na jakimś wydarzeniu. Oczywiście, że miał tę cudowną, zaraźliwą energię, ale także głęboką szczerość i głębokie zainteresowanie swoją społecznością. Zawsze przypominam sobie jego słowa "Ludzie mają głos w sobie". Dał światu ten głos w sposób, którego nikt, kto go usłyszał, nie może zapomnieć - powiedział monarcha o Marleyu.

Król Karol III - amator tańca

Król Karol III lubi też m.in. Kylie Minogue. Na liście umieścił piosenkę australijskiej wokalistki pt. "Loco-Motion". "To muzyka do tańca… ma tę zaraźliwą energię, która sprawia, że, moim zdaniem, niezwykle trudno jest usiedzieć w miejscu!" - stwierdził.

Lista ulubionych piosenek króla Karola III