Księżna Kate i książę William uczcili Dzień Pamięci o Holokauście

W poniedziałek, 27 stycznia, księżna Kate i książę William wzięli udział w uroczystościach z okazji Dnia Pamięci o Holokauście, które odbyły się w Londynie. Z tej okazji król Karol III odwiedził Polskę, natomiast jego syn i synowa spotkali się z ocalałymi w Wielkiej Brytanii. Książę William wygłosił przemówienie, w którym podkreślił odwagę ocalałych, a także zapewnił, że ich historie nigdy nie zostaną zapomniane. -Pamiętamy także o tych, którzy przeżyli, z bliznami, zarówno psychicznymi, jak i fizycznymi. Ich odwaga w dzieleniu się z nami najbardziej wstrząsającymi momentami w ich życiu jest niezwykle potężna i gwarantuje, że nigdy nie zapomnimy. Zapewniam ich, że nigdy tego nie zrobimy. (...) To był dla mnie i Catherine wielki zaszczyt móc dzisiaj do Was wszystkich dołączyć - mówił.

Księżna Kate w naszyjniku z pereł. Biżuteria niosła ukryty przekaz

Księżna Kate pojawiła się na uroczystościach w eleganckiej stylizacji, która niosła ze sobą ukryty przekaz. Obserwatorzy natychmiast zwrócili uwagę na pięciorzędowy naszyjnik ze sztucznych pereł. Jak informuje "Daily Mail", biżuteria pochodzi z kolekcji marki Susan Caplan, projektantki żydowskiego pochodzenia. Wybór biżuterii miał być gestem w stronę społeczności żydowskiej.

Caplan zauważyła wybór księżnej Kate, o czym poinformowała na swoim instagramowym profilu. - Dziś mija 80 lat od Holokaustu, a jako marka należąca do Żydów, jesteśmy zaszczyceni, że księżna Walii zdecydowała się założyć nasz naszyjnik na dzisiejszą uroczystość upamiętniającą Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - napisała.

Naszyjnik jest inspirowany stylem lat 80. Jego cena to 275 funtów. Obecnie nie jest dostępny w sprzedaży, lecz projektantka zapowiedziała, że wkrótce wróci do oferty.