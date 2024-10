Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski byli małżeństwem przez dziewięć lat. Choć wydawało się, że znaleźli szczęście u swego boku, związek ten nie przetrwał próby czasu.

Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski rozwiedli się w 2023 roku

Monika przyjęła nazwisko swojego męża, ale tuż po rozstaniu a potem rozwodzie wróciła do nazwiska poprzedniego męża, czyli Richardson. Mimo, że ze Zbigniewem Zamachowskim rozstała się w 2021 roku, rozwód pary nastąpił dopiero we wrześniu 2023 roku. Po rozprawie rozwodowej Monika Richardson wrzuciła do sieci zdjęcie z byłym mężem.

A tak wyglądamy po rozwodzie. Pozdrawiamy z sądu. Dziękuję Ci mężu, za te prawie dziesięć lat wspólnej drogi. Jesteś dla mnie cenną lekcją. I jeszcze od nas obojga: dziękujemy za uwagę niezmordowanym pracownikom mediów elektronicznych i tabloidów. Przykro nam, że to już będzie ostatnia wypłata z wierszówki na nasz temat… Nie, to żart, wcale nie jest nam przykro. Mamy was serdecznie dosyć. Dziś zamykamy ten rozdział bez komentarza - napisała wówczas.

Taką relację miał Zbigniew Zamachowski z dziećmi byłej prezenterki TVP

Po rozstaniu ze Zbigniewem Zamachowskim była dziennikarka TVP związała się z Konradem Wojterkowskim a następnie tajemniczym Arturem. Obecnie jest singielką. Monika jest też mamą dwójki dzieci - Tomasza i Zosi. W najnowszym wywiadzie wyznała czy Zbigniew Zamachowski, który był obecny w życiu jej pociech ma z nimi obecnie kontakt.

Moje dzieci wzrastały, na szczęście głównie ze swoim tatą (Jamiem Malcolmem, drugim mężem dziennikarki - red.), a potem miały okres dorastania podczas mojego związku ze Zbyszkiem Zamachowskim. I ten okres wspominają gorzej. Nie utrzymują z nim kontaktu - wyznała Monika Richardson w swoim programie "The Richardson Talk".