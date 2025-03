Uwagę mediów przyciąga nie tylko muzyka Roksany Węgiel. Młoda wokalistka lubi też prowokować odważnymi kreacjami. Niedawno wszyscy mówili o sukni, w której wystąpiła na gali Bestsellerów Empiku. Teraz zaprezentowała się w opiętej mini na evencie znanej marki kosmetycznej.

Duże zmiany u Roksany Węgiel

Zdjęciami z imprezy Roksana Węgiel pochwaliła się w mediach społecznościowych. Przy okazji podzieliła sie z fanami swoimi planami na przyszłość.

Reklama

"Wczoraj event (...), a już niedługo moja przeprowadzka do Londynu, więcej info soon..."- napisała Roksana Węgiel. "Życie na dwa państwa to będzie spore wyzwanie, ale wydarzy się coś wyjątkowego (...). Nie mogę się doczekać, żeby zdradzić wam więcej!" - dodała.

Wkrótce trasa koncertowa

Mimo przeprowadzki Roksana Węgiel nie zamierza rezygnować z kariery muzycznej w Polsce. Artystka zapowiedziała trasę koncertową "BREAK TOUR", zachęcając fanów do wspólnego odliczania dni do koncertów.