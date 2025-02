Gala Bestsellery Empiku 2024 przyciągnęła największe gwiazdy polskiej kultury i rozrywki. Była tam też Roksana Węgiel, która zaśpiewała utwór "Falochrony". 20-latka skradła show dość odważną kreacją. Po pozowaniu na ściance i występie na żywo Roksana udzieliła wywiadów. Na gali towarzyszył Roxie jej "beauty team", mąż Kevin Mglej i, jak się okazało, ochrona.

Podróż do USA

Roksana Węgiel niedawno wróciła z USA. Pojechała tam do pracy, spotykała się z producentami muzycznymi, szkoliła się i nagrywała. Jak podkreśla artystka, na pracę za granicą zdecydowała się m.in., by nie popaść w rutynę w Polsce, ale już bardzo stęskniła się za swoimi fanami. W rozmowie z Pudelkiem zdradziła ciekawą rzecz.

Reklama

Roksana Węgiel o bezpieczeństwie

Na wydarzeniach publicznych zawsze ktoś ze mną był i zawsze ktoś jest. To jest kwestia bezpieczeństwa, tylko i wyłącznie bezpieczeństwa. Na co dzień oczywiście to zależy od sytuacji, ale jeśli wychodzę gdzieś publicznie, to zawsze jest osoba, która po prostu czuwa nad bezpieczeństwem. To nie jest żadna fanaberia. Uważam, że każda osoba, która jest rozpoznawalna w jakiś sposób, powinna czuć się bezpiecznie - powiedziała Roksana Węgiel.