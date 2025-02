14 marca 1980 r. czteroletnia Natalia Kukulska razem z babcią czekała na warszawskim Okęciu na mamę. Była niebywale stęskniona, bo Anna Jantar wyleciała w tournée po Stanach Zjednoczonych tuż po Bożym Narodzeniu 1979 roku. Mamy już nie zobaczyła. Podczas podchodzenia do lądowania doszło do katastrofy samolotu. Zginęli wszyscy, którzy byli na pokładzie. 87 osób, a wśród nich Anna Jantar.

Od tamtej pory Natalię wychowywali jej tata Jarosław Kukulski oraz babcia, Halina Szmeterling. W 1987 r. kompozytor poślubił wschodzącą gwiazdę polskiej piosenki, Monikę Borys. W 1989 r. urodził się ich syn, Piotr. Monika Borys i Jarosław Kukulski rozstali się w 2003 roku.

"To małżeństwo było dla mnie antymodelem"

"Tata po śmierci mamy szukał miłości. Nawet sam o sobie mówił, że jest poszukiwaczem. Szukał też kobiety, która stworzyłaby dla mnie dom. Nie udało się to. Ożenił się, ale to małżeństwo było dla mnie antymodelem rodziny. I widząc, jak tata cierpi, miałam w głowie, że moja rodzina i dom taki być nie mogą. Dla mnie rodzina to baza wyjściowa, bliskość i poczucie bezpieczeństwa "- powiedziała Natalia Kukulska w wywiadzie dla magazynu "Viva!" z okazji 25. rocznicy małżeństwa z perkusistą Michałem Dąbrówką.

Reklama

Monika Borys usunęła się w cień

Monika Borys wycofała się z życia publicznego, zrezygnowała z kariery muzycznej. W wywiadzie dla "Życia na Gorąco" powiedziała, że bardzo jej odpowiada cisza wokół niej. Artystka dodała, że dostaje propozycje powrotu na estradę, jednak na ten moment nie planuje nic zmieniać.