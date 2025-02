Księżna Kate nie jest zadowolona. Nie chce, by pisano wyłącznie o jej strojach

Księżna Kate pragnie, by opinia publiczna skupiała się bardziej na pracy na rzecz organizacji i instytucji pomagających chorym, i potrzebującym. Żona księcia Williama ma nie być zadowolona z faktu, że obecnie media skupiają się głównie na opisywaniu jej garderoby, mniejszą wagę przywiązując do pracy, którą wykonuje. Taka reakcja miała się pojawić po zeszłotygodniowej wizycie księżnej Kate w hospicjum dla dzieci Tŷ Hafan. Po wizycie księżnej w ośrodku, w mediach pojawiło się mnóstwo artykułów o sukience z popularnej sieciówki, którą miała na sobie, natomiast zdecydowanie mniej uwagi poświęcono działalności żony następcy brytyjskiego tronu.

Reklama

"The Sunday Times", powołując się na anonimowego członka dworu, pisze o tym, że księżnej Kate ciąży fakty bycia ocenianą niemal wyłącznie przez pryzmat ubrań, które nosi. Obecnie zależy jej, żeby uwaga została przeniesiona na jej pomoc chorym i potrzebującym. - Wychodziła i wykonywała pracę, którą się interesowała i która była dla niej niezwykle ważna, a ludzie rozmawiali wyłącznie o tym, co ona miała na sobie - powiedział informator gazety.

Reklama

Pałac nie będzie informować o strojach księżnej. Koniec z "efektem Kate"?

"The Sunday Times" informuje, że w związku z tym, Pałace Kensington ma odejść od informowania opinii publicznej na temat marek ubrań i dodatków, które nosi księżna Kate. Będzie to odejście od tradycji, która istniała od momentu ślubu Kate Middleton z księciem Williamem w 2011 roku, odkąd w Pałac regularnie wydawał komunikaty na temat tego, co nosi księżna Kate. Informacje natychmiast obiegały media, stając tematem licznych publikacji. Mówiło się nawet o tzw. "efekcie Kate", który polegał na tym, że każda rzecz, którą miała na sobie żona księcia Williama natychmiast stawała się obiektem pożądania i zostawała wyprzedawana.

Jeśli wierzyć źródłom "The Sunday Times", księżna Kate ma akceptować fakt, że jej garderoba jest i będzie komentowania, jednak zależy jej na zmianie rozłożenia akcentów w publikacjach na jej temat. Taka decyzja może być efektem zmiany perspektywy patrzenia na świat, o której księżna Kate mówiła w niedawno opublikowanym nagraniu po powrocie do pełnienia obowiązków publicznych. Księżna Kate niedawno wróciła do pracy po diagnozie i przejściu chemioterapii. - Księżna chce, aby uwaga skupiła się na naprawdę ważnych kwestiach, ludziach i sprawach, które ona promuje, a nie na tym, jak wygląda -powiedziało źródło "The Sunday Times".