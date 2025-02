Księżnej Kate odwiedziła więzienie dla kobiet

Wizyta księżnej Kate w więzieniu HMP Styal w Wilmslow w Anglii odbyła się we wtorek. W więzieniu osadzonych jest 400 kobiet skazanych na dożywocie. Księżna przybyła do zakładu karnego sama. To kolejne oficjalne pojawienie się księżnej, która wraca do obowiązków publicznych po diagnozie nowotworu i przejściu chemioterapii. Niedawno księżna ogłosiła, że jej choroba jest w remisji.

Księżna Kate odwiedziła więzienie w Wilmslow jako patronka organizacji charytatywnej Action for Children, która prowadzi oddziały dla matek i dzieci w zakładach karnych w północnej Anglii. Celem organizacji jest wspieranie matek w budowaniu relacji z dziećmi w trakcie pobytu w więzieniu. Księżna Walii rozmawiała m.in. z osadzonymi, a także z personelem z oddziału.

Księżnej Kate w więzieniu dla kobiet. Więźniarki miały do niej prośbę

Według relacji portalu Sky News, kiedy księżna Kate weszła na teren zakładu, osadzone wychyliły się z okien, by ją zobaczyć. Słychać było krzyki, m.in - Potrzebujemy większego finansowania. Powiedz im prawdę! - relacjonuje serwis. Jak relacjonują brytyjskie media, miało to być nawiązanie do potrzeb związanych ze wspieraniem zdrowia psychicznego więźniarek, o którym niedawno sporo się mówiło w Wielkiej Brytanii.

W odpowiedzi na apel księżna Walii miała uśmiechnąć się i pomachać. Głównym celem wizyty księżnej był oddział dla matek i dzieci, w tym żłobek, w którym w pierwszych miesiącach życia przebywają niemowlęta. Organizacja Action for Children, której patronuje księżna, chce im zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju. Księżna Walii w czasie wizyty w więzieniu zwróciła uwagę, jak ważne jest budowanie relacji między matką i dzieckiem w pierwszych latach życia.