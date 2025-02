Dziennikarz Maciej Orłoś i młodsza od niego o 22 lata dziennikarka Paulina Koziejowska od kilku lat tworzą szczęśliwy związek. On ma czworo dzieci i trzy małżeństwa za sobą. Ona była m.in. związana z Jackiem Borkowskim. Pierwsze informacje o związku Macieja Orłosia i Pauliny Koziejowskiej pojawiły się pod koniec 2021 roku.

"Piorunujące wrażenie"

To było piorunujące wrażenie. Kiedy ją zobaczyłem po raz pierwszy, po prostu aż mnie zatkało. Stanąłem jak wryty i nie mogłem oderwać wzroku. To było w centrum Warszawy, na evencie. No i tak to się zaczęło - wspominał Maciej Orłoś w rozmowie z "Dzień dobry TVN" w 2022 roku. W sylwestra dziennikarz oświadczył się Paulinie Koziejowskiej, a ona pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym.

Reklama

Kiedy ślub Macieja Orłosia i Pauliny Koziejowskiej?

Podczas weekendowej wizyty w "Dzień dobry TVN" zapytano Macieja Orłosia i Paulinę Koziejowską o termin ślubu. Żadnego czasu w życiu nie należy przeciągać, bo będzie to przechodzone. Tak jak mówiłam o wspólnych celach, mamy wspólne cele, chcemy być mężem i żoną. Po co przeciągać ten okres narzeczeństwa?- mówiła Paulina Koziejowska.

Po chwili do głosu doszedł Maciej Orłoś, który wypalił, że ślub będzie... jutro.Tak, krótko mówiąc, jutro - powiedział z uśmiechem na ustach. Wygląda na to, że żartował. Ale coś jest na pewno na rzeczy.