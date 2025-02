Karolina Gorczyca zdobyła rozpoznawalność dzięki roli w filmie "Miłość na wybiegu" z 2009 r. Krzysztof Czeczot dał się poznać szerszej publiczności m.in. z roli Macieja Szymczyka, najbliższego przyjaciela Uli Cieplak w serialu "BrzydUla" oraz tytułowej kreacji w filmowej biografii Zenona Martyniuka, zatytułowanej "Zenek".

Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot o patchworkowej rodzinie

Aktorska para rzadko udziela razem wywiadów. Dopiero na początku 2024 roku wyszło na jaw, że są razem. „Oczywiście pozamykaliśmy formalnie nasze poprzednie związki. Od kilku miesięcy zamieszkujemy wspólnie z naszymi dziećmi, tworząc szczęśliwą, patchworkową rodzinę dbając o miłość, szacunek i uważność. Co ważne, nasze dzieci mieszkają także ze swoimi drugimi rodzicami, dostając od nich tyle samo miłości, ciepła i uwagi. Związaliśmy się także zawodowo” - opowiadali w wywiadzie dla Plejady.

"Tańce, hulanki, swawole"

Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot pobrali się we wrześniu 2024 roku. Teraz w "Dzień Dobry TVN" opowiedzieli m.in. o swoim ślubie. Nasze życie prywatne chcieliśmy najbardziej jak to możliwe zostawić dla nas. I to chyba dlatego udało się to jakoś w miarę przeprowadzić cicho. Natomiast nasi przyjaciele, którzy byli obecni, relacjonowali na bieżąco to, co się działo, więc wyciekło wszystko do mediów. Ale też spodziewaliśmy się tego - powiedziała Karolina Gorczyca. Wspaniale było. Tańce, hulanki i swawole do rana - powiedział Krzysztof Czeczot.

Kto rządzi w związku?

Trafił Krzysztof na trudny kaliber, jeśli chodzi oczywiście o pracę w teatrze, bo jestem taką aktorką, która dużo proponuje i jest niekoniecznie pokorna. Ale to też jest oczywiście wartość i Krzysztof jest w pracy osobą, która to akceptuje, szanuje. Natomiast w domu to wiadomo, że ja rządzę - powiedziała Karolina Gorczyca w "Dzień dobry TVN".