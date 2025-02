Kwiat Jabłoni to zespół muzyczny, który działa w branży od 2018 r. Stworzyli go Katarzyna Sienkiewicz i Jacek Sienkiewicz. To rodzeństwo, dzieci Kuby Sienkiewicza, znanego neurologa i lidera Elektrycznych Gitar. Sienkiewiczowie podczas wywiadów sprawiają wrażenie na niezwykle zgranych i wyważonych. Czasem jednak Kasia wspomina w wywiadach, że zdarzają im się spięcia. Jak się okazje, mają bardzo różne charaktery.

Skrajnie różne charaktery

"To jest ta podstawowa różnica między nami. Jacek jest bardzo spokojny, a ja jestem dosyć ekspresyjna i myślę, że czasami tutaj ścierają się nasze charaktery, bo czasami Jacek nie do końca może zrozumieć moją ekspresję i chęć wyjaśnienia czegoś natychmiast" - powiedziała w wywiadzie dla kobieta.pl.

Ostatnio Kasia Sienkiewicz pojawia się na scenie sama, bez brata. Tak było podczas gali Bestsellery Empiku. Zaśpiewała w duecie z Wiktorem Dydułą. Oczywiście podczas wywiadów padło pytanie o przyszłość Kwiatu Jabłoni. Co odpowiedziała?

Kasia Sienkiewicz o przyszłości Kwiatu Jabłoni

Kwiat Jabłoni nadal funkcjonuje, ale ja mam wielką nadzieję, żeby wydać coś swojego, brać udział w projektach muzycznych osobno, pierwszy raz zdarzyło mi się to z zespołem T.Love. Teraz ogromnie się cieszę, że z Wiktorem (Dydułą - przyp. red.) coś zaśpiewam, bo bardzo, bardzo potrzebuję też tego, żeby robić swoje rzeczy muzyczne. Z bratem często musimy iść na kompromisy, więc fajnie zrobić coś swojego - powiedziała Kasia Sienkiewicz w wywiadzie dla Plotka.