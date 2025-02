W 2021 roku raper A$AP Rocky został oskarżony o udział w napaści z bronią w ręku. Groziły mu 24 lata więzienia.

Oskarżony o napaść z bronią w ręku

A$AP Relli, były przyjaciel artysty, oskarżył go o napaść z użyciem półautomatycznej broni palnej i oddanie strzałów w jego kierunku. Obrona kwestionowała dowody w sprawie, którymi były m.in. filmy z monitoringu. Podkreślano, że broń nie została odnaleziona, a ta, którą miał przy sobie Rocky, była jedynie atrapą. Prawnicy doszukali się też braku spójności w zeznaniach Relliego. Mimo to nic nie było jeszcze pewne. Aż do chwili, gdy ogłoszono wyrok.

Reakcja rapera na wyrok

Na sali sądowej, oprócz prawników, obecna była również Rihanna - partnerka rapera. Tuż po usłyszeniu werdyktu A$APRocky nie mógł się powstrzymać. Od razu rzucił się w ramiona swojej ukochanej, która wspierała go od samego początku. Nie ukrywał ogromnej radości. Rihanna nie mogła powstrzymać się od łez. Nagranie z sądu obiegło internet i rozczuliło fanów rapera i piosenkarki.