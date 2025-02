Edyta Pazura wraz z Cezarym Pazura lubią podróże. Teraz pojechali do Tajlandii. Żona gwiazdora przez jakiś czas nie odzywała się do fanów w mediach społecznościowych. Spowodowało to pewne zaniepokojenie. Teraz już wszystko wiadomo, Edyta Pazura miała problemy ze zdrowiem.