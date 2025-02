Robert El Gendy jest teraz jednym z prowadzących "Pytanie na śniadanie". Lubiany przez widzów dziennikarz bardzo oszczędnie mówi o swoim życiu osobistym. Ma trzech synów. Mamą jego dzieci jest jego była partnerka, Agata. Para spędziła razem 12 lat. O rozstaniu zrobiło się głośno na początku 2024 roku. Teraz mężczyzna zdradził, jakie ma relacje z byłą ukochaną.

"To, co miało paść, to padło"

W rozmowie z Pudelkiem dziennikarz sportowy podkreślił, że zależy mu, by chronić dobre imię byłej partnerki. Tworzyliśmy związek z klasą przez 12 lat i tak też się zakończył i cała reszta niech zostanie też naszą tajemnicą. To, co miało paść, to padło. I tak uważam, że za dużo, biorąc pod uwagę, że to tylko ja jestem osobą publiczną. Niech to tak po prostu zostanie - powiedział Robert El Gendy.

Jak się dogaduje Robert El Gendy z byłą partnerką?

Jesteśmy przyjaciółmi. To jest mama moich dzieci, ze świadomego wyboru i zawsze zostanie dla mnie jedną z bliższych osób - stwierdził Robert El Gendy w rozmowie z Pudelkiem.