Jarosław Bieniuk i Anna Przybylska mieli trójkę dzieci - Oliwię, Szymona i Jana. Oliwia Bieniuk w tym roku skończy 23 lata i studiuje aktorstwo w Warszawie. W styczniu Szymon Bieniuk świętował 19. urodziny.

19-latek podobny do mamy

"Ten uroczy Dżentelmen kończy dzisiaj 19 lat! Bądź Szczęśliwy i Spełniaj Marzenia! Sto lat! Kocham Cię" - napisał jego dumny tata Jarosław Bieniuk pod wpisem urodzinowym. Zamieścił przy bym kilka archiwalnych zdjęć syna. Internauci są zgodni, że Szymon bardzo jest podobny do mamy, Anny Przybylskiej, która zmarła 5 października 2014 roku po zmaganiach z rakiem trzustki. "Toż to cała Ania, Kopia mamy, na pewno jest z Was bardzo dumna, Ten błysk w oku... jak Ania, Kawałek Ani, zawsze obok" - pisali fani.

Studniówka Szymona Bieniuka

Szymon Bieniuk 8 lutego bawił się na studniówce. Na Instagramie tegorocznego maturzysty pojawiła się obszerna relacja z zabawy. Niektóre kadry udostępnił także jego dumny tata, Jarosław Bieniuk. Na zdjęciach widać, że syn aktorki wyrósł na uśmiechniętego młodzieńca.