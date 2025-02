Robert Makłowicz wystosował apel. Okazuje się, że padł ofiarą oszustwa. Co gorsza, jego fani mogą się na to nieświadomie nabrać. Zaapelował, by zgłaszano mu fałszywe profile sygnowane jego imieniem i nazwiskiem. Słynny kucharz i znawca kulinariów jest naprawdę zdenerwowany.