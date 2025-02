17 stycznia zmarł maż Ewy Bem, Ryszard Sibilski. Byli razem ponad 40 lat. 27 stycznia odbył się jego pogrzeb.

Ewa Bem wraca na scenę

Kilka dni temu Ewa Bem opublikowała w mediach społecznościowych post. "Moi mili… Pasmo tragedii moich ostatnich lat, a teraz też tygodni, bardzo mnie osłabiło. Jak chyba nigdy dotąd potrzebuję wsparcia i mocy. Teraz, w pustce po nagłej śmierci mojego Męża, jedynym dla mnie wytchnieniem jest śpiewać dla Was" - napisała artystka na Facebooku.

"A więc zapraszam z całej mocy na koncert do Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku 6 lutego 2025 o 19:00. Spróbujemy przekonać Mistrza Fryderyka do muzyki Beatlesów w programie +Ewa Bem loves the Beatles & Grzech Piotrowski Band+" - ogłosiła Ewa Bem.

Pierwszy koncert

3 lutego Ewa Bem zaśpiewała w Warszawie. Była to impreza zamknięta. Koncert odbył się 3 lutego w warszawskim Teatrze 6. piętro. W mediach społecznościowych artystki pojawiły się zdjęcia z koncertu.

"Dzielna Pani Ewa pod opieką Kasi Lamentowicz, z towarzyszeniem kwartetu Andrzeja Jagodzińskiego rozpoczęła wczoraj koncertowy luty. Teatr 6. piętro powitał Ewę Bem z pełną wzruszenia widownią - dziękujemy Wam za wszystko, co piszecie i mówicie, ta fala dobrej energii jest teraz nieoceniona. Daje siłę i sens" - napisano w poście.