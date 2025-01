Ewa Bem i Ryszard Sibilski byli parą przez ponad 40 lat. Informację o śmierci swojego ukochanego męża piosenkarka przekazała w mediach społecznościowych 17 stycznia br.

Ewa Bem straciła męża. Tak pożegnała go w sieci

Dziś 17 stycznia 2025 jestem nieszczęśliwa pełnią nieszczęścia. Po brzegi. Mój Ryszard Dindi Sibilski, mój Piękny Mąż i sens mojego życia , choć tak mężnie walczył musiał przegrać . Dla mnie wygrał, bo pozostawił mi wiarę w miłość od pierwszego wejrzenia do grobowej deski. Do zobaczenia, Dindiku - napisała piosenkarka na swoim Facebooku.

Reklama

Kim był Ryszard Sibilski?

Ryszard Sibilski prywatnie był mężem Ewy Bem a zawodowo zajmował się produkcją telewizyjną. Zanim jednak tym się zajął podróżował po Afryce i robił tłumaczenia. Gdy wrócił do kraju zaczął pracować w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym. Współtworzył również stację TVN. Od 2006 roku, kierował firmą Endemol Shine Polska, która wyprodukowała polskie wersje takich programów, jak: "Big Brother", "MasterChef" i "MasterChef Junior", "Twoja twarz brzmi znajomo" czy "The Wall. Wygraj marzenia".

Był także dyrektorem zarządzającym w firmie Jake Vision, która produkowała takie formaty jak "Milionerzy", "Love Island. Wyspa miłości", "Ninja Warrior" czy "Taniec z gwiazdami".

Pogrzeb męża Ewy Bem. Pożegnali go przyjaciele

Reklama

Pogrzeb męża Ewy Bem odbył się 27 stycznia br. Na ceremonii, która odbyła się w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła, obecni byli rodzina i przyjaciele mężczyzny. Ryszarda Sibilskiego pożegnali m.in. Edward Miszczak, Nina Terentiew, Maciej Dowbor oraz Hubert Urbański.

Czy Ewa Bem wróci na scenę?

Fani gwiazdy zastanawiają się, czy po tym, co spotkało Ewę Bem, artystka wróci jeszcze na scenę. Kilka lat temu pożegnała swoją ukochaną córkę Pamelę, która zmarła na raka mózgu. Piosenkarka postanowiła wydać oświadczenie i odpowiedzieć na nurtujące wielu pytanie, czy w obliczu prywatnych tragedii zakończy karierę.

Moi mili… Pasmo tragedii moich ostatnich lat, a teraz też tygodni, bardzo mnie osłabiło. Jak chyba nigdy dotąd, potrzebuję wsparcia i mocy. Teraz, w pustce po nagłej śmierci mojego Męża, jedynym dla mnie wytchnieniem jest śpiewać dla Was, a więc zapraszam z całej mocy na koncert do Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, 6 lutego 2025 o 19:00. Spróbujemy przekonać Mistrza Fryderyka do muzyki Beatlesów w programie 'Ewa Bem loves the Beatles & Grzech Piotrowski Band - napisała.

Swój wpis zakończyła słowami, że jest "pełna nadziei na spotkanie".