Kinga Rusin co roku wspiera Jerzego Owsiaka. Napiętnuje też tych, którzy hejtują Jerzego Owsiaka i jego akcję charytatywną. 26 stycznia złożyła pewna deklarację.

"Chyba z radości opublikuję zdjęcia topless, jeśli dziś zbierzemy na WOŚP więcej niż w zeszłym roku! Idźmy na całość! Zdrowie dzieci jest warte wszystkich szaleństw i wariactw! Niech Orkiestra, pobije kolejny rekord!" - napisała w mediach społecznościowych.

Występ w stylu Bianki Censori?

4 lutego dziennikarka postanowiła wywiązać się z danego swoim fanom słowa. Sesję topless obiecałam w uniesieniu, gdy szliśmy na rekord w dniu finału WOŚP. Ale słowo się rzekło… Niektórzy co prawda pisali wczoraj w wiadomościach, że liczą na występ w stylu Bianki Censori, ale postanowiłam zachować maksymalną skromność. Co ciekawe, bardzo dbał o to mój fotograf... Mógł być nim oczywiście tylko… Marek, który jednak, jak zauważyłam, świetnie się przy tym bawił" - napisała.

Reklama

Kinga Rusin wpłaca na WOŚP

Kinga Rusin przekazała też, że ona i jej ukochany, Marek Kujawa, zasilili konto WOŚP. "PS. Zrobiliśmy z Markiem specjalny przelew na WOŚP, nie na "Republikę Hejterów". Wspaniały rekord wieczoru finałowego Orkiestry! 178 milionów 531 tysięcy 625 złotych!!! O ponad trzy miliony więcej niż rok temu! A przecież nie zakończono jeszcze części aukcji, nie spłynęły pieniądze z zagranicy. I to wszystko mimo tej ohydnej nagonki prawicowych mediów i polityków. Zwyciężyło dobro! Dobro i zdrowie wszystkich polskich dzieci - ogłosiła Kinga Rusin.