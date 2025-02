Ujawnienie kulis rozstania Chiary Ferragni i Fedeza wywołało burzę. Influencerka ujawniła niedawno, że raper zdradzał ją przez wiele lat z włoską projektantką, Angelicą Montini. Po kilku dniach od szokującego wyznania byłej ukochanej Fedez przerwał milczenie.

Bajkowy ślub i zdrady

Kilka dni temu Chiara Ferragni wydała oświadczenie, w którym ujawniła, że jej mąż, bardzo popularny we Włoszech raper, zaczął ją zdradzać jeszcze przed ślubem. Mało tego, wahał się, czy wchodzić z nią w związek małżeński.

Fedez i Ferragni wzięli bajkowy ślub w 2918 r. Mają dwoje dzieci. W ich związku od co najmniej dwóch lat działo się nie najlepiej. Na domiar złego na milionerce Chiarze Ferragni ciążą zarzuty o oszustwo. Jesienią stanie przed sądem.

"Kochałem Chiarę"

Fedez po raz pierwszy zabrał głos w sprawie skandalu. W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu odniósł się m.in. do wątku, według którego rzekomo rozważał porzucenie Chiary tuż przed ślubem. Twierdzi, że to absurd. "Wybrałem Chiarę świadomie, kochałem ją, poślubiłem bez wahania i zbudowaliśmy rodzinę. Mimo konfliktów, zawsze będzie dla mnie ważna, bo jest matką moich dzieci. Poznałem Angelicę kilka miesięcy przed ślubem, potem każde skupiło się na swoim życiu. Spotkałem się z nią ponownie w trudnym dla mnie momencie, bez żadnego z góry zaplanowanego zamiaru" - tłumaczy się Fedez. Raper i Angelica Montini rozstali się pod koniec 2024 r. To projektantka mody zdecydowała się zakończyć ten związek.

Fedez podkreśla, że ostatnie wydarzenia wiele go nauczyły. "Popełniłem błąd, zapłaciłem za niego i nadal będę ponosił konsekwencje" - podkreślił. Teraz ma się skoncentrować na dzieciach i swojej karierze.