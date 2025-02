Księżna Kate w ub.r. przeszła terapię. Zachorowała na raka. We wrześniu 2024 roku potwierdziła, że zakończyła chemioterapię. "To ulga być w remisji, wciąż koncentruję się na powrocie do zdrowia" - przekazała księżna Walii w oświadczeniu z połowy stycznia.

Księżna Kate wróciła do pełnienia obowiązków publicznych. Ważne miejsce w jej harmonogramie zajmują wizyty w szpitalach. Żona następcy brytyjskiego tronu spędza też wiele czasu z rodziną.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Zdjęcie w leśnej scenerii

Na oficjalnym profilu instagramowym księcia i księżnej Walii 4 lutego pojawiła się nowa, fotografia. Księżna Kate pozuje na niej w leśnej scenerii. Autorem zdjęcia jest jej syn, 6-letni Louis.

Reklama

Ważne przesłanie

"Nie zapomnij pielęgnować tego, co jest poza chorobą" - tak podpisała to zdjęcie księżna Kate. Dodała do tego hashtag #WorldCancerDay (Światowy Dzień Raka). Internauci są pod wrażeniem talentu małego fotografa.