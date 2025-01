Grażyna Szapołowska jest jedną z najbardziej znanych i cenionych gwiazd polskiego kina. Na dużym ekranie zadebiutowałam rolą Jagody w "Zapachu ziemi" w 1977 r. Potem zagrała m.in. w "Najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy", "Magnacie", "Zemście", "Nadzorze", "Krótkim filmie o miłości", "Przed odlotem", w komedii muzycznej "Lata dwudzieste... lata trzydzieste...", "Bez końca".

W niedzielnym wydaniu "Halo tu Polsat" aktorka przyznała, że traktuje taneczny show jako wielką przygodę. Nauczyć się tańczyć, nauczyć się być z ludźmi znacznie młodszymi ode mnie, nauczyć się pokory, ale przede wszystkim nauczyć się jak się tańczy - opowiadała.

"Czarna Mamba" namówiła Grażynę Szapołowską

Artystka zdradziła, co skłoniło ją do podjęcia takiej decyzji. Okazuje się, że Grażynę Szapołowską przekonała do tego słynna "Czarna Mamba", czyli Iwona Pavlović, jurorka w "Tańcu z gwiazdami".

Dlaczego zdecydowałam się zatańczyć? Rok temu, chyba w Wigilię, spotkałam panią Iwonę Pavlović, która zapytała mnie 'A dlaczego pani nie tańczy? Niech pani przyjdzie do nas. Nauczymy panią tańczyć - powiedziała Grażyna Szapołowska.

Nowe odcinki już od 2 marca

2 marca na antenie Polsatu pojawi się kolejny sezon programu "Taniec z gwiazdami". Wśród uczestników najnowszej edycji znaleźli się, m.in. Maciej Kurzajewski, Magda Mołek, Blanka Stajkow, Maria Jeleniewska, Filip Gurłacz, Magdalena Narożna, Ola Filipek oraz Adrianna Borek.