Ewa Wachowicz to znawczyni kuchni, producentka telewizyjna, restauratorka, dawna Miss Polonia. Gwiazda ma ciekawą pasję. Uwielbia wspinać się na wulkany.

12 lat wypraw

W towarzystwie Klaudii Cierniak-Kożuch, jako pierwsza Polka, Ewa Wachowicz zdobyła Koronę Wulkanów Ziemi, co oznacza pokonanie najwyższych szczytów wulkanicznych na każdym kontynencie. Projekt ten zajął Ewie Wachowicz i jej towarzyszce 12 lat.

Reklama

14 stycznia o godzinie 23:59 (arktycznego dnia) Ewa Wachowicz i Klaudia Cierniak-Kożuch stanęły na szczycie wulkanu, co było zwieńczeniem ich długiej i pełnej wyzwań podróży oraz wspinaczki. Ewa Wachowicz relacjonowała przebieg wyprawy na bieżąco w mediach społecznościowych. Przed wyprawą, jako środek ostrożności, spisała testament.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Pogoda nie sprzyjała

Podczas ataku szczytowego, mimo początkowo sprzyjającej pogody, nastąpiło załamanie warunków atmosferycznych. Chmury, mgła i wiatr sprawiły, że odczuwalna temperatura spadła do -49 stopni Celsjusza. Mimo to obie panie bezpiecznie wróciły do bazy Union Glacier.

"Korona Wulkanów Ziemi Zdobyta! Wraz z Klaudią Cierniak Kożuch 14 stycznia o godzinie 23.59 (arktycznego dnia) stanęłyśmy jako pierwsze Polki na wulkanie MT Sidley i jako pierwsze Polki zdobyłyśmy najwyższe szczyty wulkaniczne na każdym kontynencie! Projekt zajął nam 12 lat - była to wspaniała podróż przez świat i przez życie pełna przygód i emocji!" - napisała Ewa Wachowicz na Instagramie.