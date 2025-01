69-letni Bruce Willis choruje na otępienie czołowo-skroniowe, czyli jedną z form demencji. Jej objawy to m.in. zmiany osobowości i zachowania, utrata pamięci oraz trudności z mówieniem.

Bruce Willis choruje co najmniej od 2022 r.

Reklama

O tym, że Bruce Willis jest chory, poinformowano w marcu 2022 r. Rodzina aktora od czasu do czasu publikuje zdjęcia z rodzinnych uroczystości. Gwiazdor kina akcji spędza czas z najbliższymi. Czule opiekuje się nim żona, Emma Heming Willis. Wpadają też do niego była żona Demi Moore oraz ich córki, Rumer i Tallulah. Po raz ostatni Bruce Willis był widziany poza domem w październiku zeszłego roku, gdy paparazzi zrobili mu zdjęcia podczas przejażdżki samochodem.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Niezwykłe spotkanie

W czwartek 16 stycznia Emma Heming Willis opublikowała jednak na swoim Instagramie specjalne nagranie z udziałem męża. "Gdy Bruce widzi strażnika, nigdy nie przepuści okazji, by uścisnąć mu dłoń, wyrazić swoją wdzięczności i powiedzieć: dziękuję za twoją służbę". Wczoraj też tak było - napisała napisała Emma Heming Willis. Oznacza to, że do spotkania Bruce'a Willisa z grupą policjantów doszło 15 stycznia.