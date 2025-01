David Lynch był nałogowym palaczem. Praktycznie nie rozstawał się z papierosami. Palił, gdy malował i gdy kręcił filmy. Palili także bohaterowie jego filmów.

Rozedma płuc

W 2020 r. zdiagnozowano u niego rozedmę płuc, a on mimo duszności i problemów z oddychaniem, palił przez kolejne dwa lata. "Ledwo mogę przejść przez pokój. To tak, jakbym chodził z plastikową torbą na głowie" – mówił niedawno w wywiadzie dla "People". Lekarze kategorycznie kazali mu rzucić palenie, mówiąc, że "umrze w ciągu tygodnia", jeśli nie przestanie. Dopiero gdy jego stan bardzo się pogorszył, David Lynch rzucił papierosy.

David Lynch palił od ósmego roku życia

"Ledwo mogłem się poruszać bez łapania powietrza. Nie miałem innego wyboru, musiałem rzucić palenie" - powiedział. David Lynch palił od 8. roku życia. Przestrzegał jednak innych przed tym nałogiem. I zachęcał, by zrobili to, na co on nie mógł się zdobyć, czyli rzucili palenie, póki nie jest za późno.

Podczas 40-letniej kariery Amerykanin nakręcił łącznie 10 filmów pełnometrażowych, w tym: "Blue Velvet", "Dzikość serca", "Zagubioną autostradę", czy "Mulholland Drive".

Był współtwórcą serialowego hitu "Miasteczko Twin Peaks" i "Twin Peaks" (2017), kontynuacji historii tajemniczego morderstwa Laury Palmer.