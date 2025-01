O śmierci Barbary Rylskiej poinformował ZASP. "Z przykrością przekazujemy Państwu, kolejną w tych dniach, bardzo smutną wiadomość o śmierci znanej aktorki. Barbara Rylska zmarła dziś w nocy w wieku 89 lat. Znana ze sceny, z ekranu kina i z telewizji – kilka dni temu znów mogliśmy oglądać Ją w znakomitej komedii Barei 'Poszukiwany, poszukiwana'. Swoje życie związała z teatrami: najpierw był to Teatr Komedia w Warszawie, potem krakowski Teatr Ludowy; ostatnim teatrem aktorki był warszawski Kwadrat. Bardzo nam smutno" - napisano na profilu ZASP.

Kariera Barbary Rylskiej

Barbara Rylska swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła w 1959 roku, tuż po ukończeniu studiów na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Szybko zdobyła uznanie w środowisku teatralnym, debiutując na scenie i rozpoczynając pracę w warszawskim Teatrze Kwadrat, który stał się jej artystycznym domem na wiele lat. W latach 60. zaczęła pojawiać się również w filmach. Wśród jej najbardziej znanych ról filmowych znalazła się postać żony wiecznego dyrektora w kultowej komedii Stanisława Barei „Poszukiwany, poszukiwana” z 1972 roku. Aktorka współpracowała także przy innych znaczących produkcjach, takich jak „Ostatni kurs”, „Smarkula”, czy „Harry i kamerdyner”.

Bohdan Łazuka wspomina Barbarę Rylską

"Super Express" zapytał Bohdana Łazukę, jak wspomina Barbarę Rylską. Wielokrotnie pracowali razem w teatrze, także w Teatrze Telewizji. Mieli nawet swój wspólny jubileusz w Teatrze Kwadrat w 2008 roku.

"Bardzo często zdarzało nam się partnerować, głównie w telewizji. Kiedyś wpadł Jurek Gruza, studio zamykają o 18, a my mamy za dziesięć. Zaczęliśmy się martwić, bo byliśmy ostatni w kolejce do nagrania, więc zapytaliśmy reżysera: - A my? A on rzucił tylko: - A wy po swojemu! I zagraliśmy, a potem krytycy się rozpisywali, jak doskonale zaplanowane i doprecyzowane były nasze sceny. Tak się czuliśmy!" - powiedział "Super Expressowi" Bohdan Łazuka.

Na pytanie o to, czy przyjaźnił się z Barbarą Rylską, Bohdan Łazuka odparł: "Przyjaźń to może być ze Związkiem Radzieckim! My mieliśmy kosmiczne, zawodowe porozumienie!".