Amazon Prime Video słynie z tego, że produkuje filmy dokumentalne o znanych Polakach. Wśród dokumentów zrealizowanych przez tę platformę są te o Robercie Lewandowskim i Kubie Błaszczykowskim.

Film o Dodzie jeszcze w tym roku

Po sportowcach przyszedł czas na artystów a dokładnie jedną piosenkarkę, czyli Dodę. Jak wynika z informacji przekazanych przez Amazon Prime Video dokument o niej ma pojawi się już w tym roku.

Doda, czyli Dorota Rabczewska to jedna z bardziej kontrowersyjnych piosenkarek polskiej sceny muzycznej. Media piszą o niej nie tylko w kontekście jej twórczości, ale też jej burzliwego życia prywatnego. Jakiś czas temu Doda wyznała, że w filmie nie zabraknie wątku jej byłego męża, czyli Radosława Majdana.

Doda była żoną Radosława Majdana

Para wzięła ślub w 2005 roku. Ich małżeństwo przetrwało jedynie trzy lata. W trakcie jego trwania nie brakowało skandali związanych między innymi z niewiernością eks piłkarza. Okazuje się, że Radosław Majdan został zaproszony do udziału w filmie dokumentalnym o Dodzie. Czy weźmie udział w tym projekcie? Nie. Były mąż Dody a obecnie Małgorzaty Rozenek odmówił, bo jak stwierdził to będzie "cyrk".

Zaznaczył, że jest ciekawy efektu końcowego. Nie chcę uczestniczyć w tym cyrku, bo jak sądzę, to będzie cyrk, tak jak wszystko, co robi Dorota. Jestem ciekawy, czy dowiemy się, jak to było z wysłaniem gangsterów do swojego chłopaka - powiedział Majdan.

Radosław Majdan o swoim udziale w filmie o Dodzie

Dlaczego sąd dał jej rok więzienia, co prawda w zawieszeniu, niemniej jednak. Czy to będzie rzetelna informacja, czy prawda jej życia. Wydaje mi się, że wybiórcza, jak wszystko, co robi Dorota - dodał były mąż Dody.

Jeszcze raz podkreślił, że nie jest zainteresowany udziałem. Dodał, że dziwi się, że "dziennikarze tak bardzo w to wchodzą albo boją się jej zadawać tych trudnych pytań".

Ale to nie moja sprawa, nie moje życie. Od 15 czy 18 lat nie jesteśmy już razem, więc jeśli pojawia się ten temat, to tylko dlatego, że Dorota z dużą powtarzalnością sobie o tym przypomina - powiedział Majdan.

Radosław Majdan odcina się od Dody

Przyznał, że jego związek z Dodą to bardzo stara historia, z którą nie chce być już kojarzony. Każdy żyje zgodnie ze swoim sumieniem. Ja jednak wierzę w coś takiego jak karma. Uważam, że te złe rzeczy, które się pojawiają w naszym życiu, są karą za to, co zrobiliśmy wcześniej - powiedział w rozmowie ze "Światem Gwiazd".