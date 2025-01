Ewelina Ślotała zmarła 17 grudnia 2024 roku. Autorka książki "Żony Konstancina" miała 35 lat. Jej nagła śmierć wywołała ogromne poruszenie. Pisarka była mamą. Osierociła syna.

Ewelina Ślotała była partnerką Jakuba Rzeźniczaka

Jak przekazała matka Eweliny Ślotały, jej córka doznała krwotoku wewnętrznego, który uszkodził jej serce. Mimo, że lekarze próbowali ją ratować nie udało się.

Ewelina Ślotała była nie tylko autorką popularnych książek, ale przez jakiś czas spotykała się z Jakubem Rzeźniczakiem. Po rozstaniu z piłkarzem ukończyła prawo, została dekoratorką wnętrz, wyszła za mąż i urodziła syna. Mimo, że pisarka i piłkarz rozstali się pozostawali w dobrych kontaktach.

Matka Eweliny Ślotały przyznała, że przed śmiercią jej córka miała poważne problemy ze zdrowiem. Przyjmowała bardzo dużo leków i prawie nie wychodziła z domu.

Jakub Rzeźniczak o śmierci Eweliny Ślotały

W rozmowie z Plejadą Rzeźniczak wyznał, że dla niego oraz jego obecnej żony Pauliny śmierć pisarki była szokiem.

Dodał, że wiedział o tym, że Ewelina była w ciężkim stanie, ale nie spodziewali się, że umrze. To troszeczkę był to dla nas szok, bo wiedzieliśmy, że akurat Ewelina jest w ciężkim stanie. Moja żona dostała właśnie informację, zanim też jeszcze to było publiczne, że Ewelina zmarła. To jest smutna informacja, tym bardziej że zostawiła syna. Przez ten ostatni okres większy kontakt z Eweliną miała moja żona niż ja - powiedział piłkarz.

Jakub Rzeźniczak wiedział, że Ewelina Ślotała miała problemy zdrowotne?

Okazuje się, że Jakub Rzeźniczak wiedział, że Ewelina Ślotała miała problemy ze zdrowiem. Z Eweliną spotykałem się, jak tak o tym myślałem, to chyba z 14 lat temu. To było już dosyć dawno, ale ten kontakt był i wiemy, że miała problemy ze zdrowiem. To jest zawsze smutne, że tak młoda kobieta odchodzi z tego świata - stwierdził piłkarz.

Pogrzeb Eweliny Ślotały zaplanowano na 13 grudnia. Pisarka zostanie pochowana na warszawskich Powązkach w rodzinnym grobie.