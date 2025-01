Maciej Musiał i Maria Dębska zagrali razem w serialu "Śleboda". W najnowszym wywiadzie, którego udzielili magazynowi "Zwierciadło" udzielili wywiadu, w którym opowiedzieli o tym, co ich łączy. "To może być przepiękna relacja" - stwierdziła aktorka. Co to dokładnie oznacza?