Żona księcia Williama przyszła na świat 9 stycznia 1982 r. w szpitalu Royal Berkshire w Reading w hrabstwie Berkshire. Jest najstarszym z trojga dzieci Carole i Michaela Middletonów.

Trudny rok

Księżna Kate ma za sobą wyjątkowo trudny rok. Na początku stycznia przeszła operację. Lekarze wykryli u niej zmiany nowotworowe. Rozpoczęło się leczenie. Księżna przestała się pojawiać publicznie. Media huczały od plotek na jej temat. W końcu oficjalnie ogłosiła, że zdiagnozowano u niej raka. We wrześniu księżna Kate poinformowała, że leczenie dobiegło końca i powoli wraca do pełnienia obowiązków królewskich.

Jak księżna Kate spędzi urodziny?

Brytyjskie media podają, że księżna Walii spędzi dzień urodzin w otoczeniu najbliższych - z mężem i trójką ich dzieci - George'em, Charlotte i Louisem". Pewne jest, że księżna Kate dostanie prezenty. Niektóre będą "bardzo specjalne".

Niezwykłe prezenty

Od 2000 r. księżna Kate co roku dostaje specjalny prezent na urodziny od swoich rodziców. "Przez całe moje nastoletnie życie rozkwitały moje dwie obsesje, na punkcie psów i wszystkiego, co mechaniczne. Kilka tygodni przed moimi 18. urodzinami, wiosną 2005 r., mój ojciec pyta, co chciałbym dostać w prezencie. Daje mi wybór: mały używany Peugeot 206 lub zniszczony i stary traktor. Traktor? Tak, w głębi serca wie, że wybiorę tę dziwaczną opcję – i tak się stało. Tata i ja ładujemy go na przyczepę. Gdy wracamy do Berkshire, mijając pasy pełne dzikich kwiatów, nie mogę powstrzymać się od refleksji nad tym, jak bardzo jestem podekscytowany moim prezentem. Catherine i Pippa dostały piękną biżuterię na 18. urodziny, a ja traktor" – wspominał młodszy brat księżnej Kate, James w swojej książce "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life".

Brytyjskie media uważają, że kiedy nadejdzie dzień 18. urodzin księżniczki Charlotte, co stanie się 2 maja 2033 r., księżna Kate podaruje córce klejnot, który dostała od swoich rodziców 9 stycznia 2000 r.

Lornetka od księcia Williama

Księciu Willamowi, jak sam przyznał, zdarzały się nietrafione prezenty, które dawał żonie. Mówił o tym w podcaście Petera Croucha w 2020 r. Kiedy były piłkarz reprezentacji Anglii wyznał, że trzy lata z rzędu kupował swojej żonie płaszcz przeciwdeszczowy jako prezent urodzinowy, następca brytyjskiego tronu ujawnił: "Raz dałem mojej żonie lornetkę. Nigdy nie pozwoliła mi o tym zapomnieć. To było na początku zalotów".