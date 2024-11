Beata Kozidrak opublikowała w swoich mediach społecznościowych oświadczenie. Poinformowała, że ze względów zdrowotnych jest zmuszona po raz pierwszy w życiu odwołać najbliższe zaplanowane koncerty.

"Z wielką siłą dopadła mnie choroba"

"Kochani, niestety, ale po raz pierwszy w życiu z tak wielką siłą dopadła mnie choroba, że w ten weekend nie dam rady dla Was wystąpić w Poznaniu z Bajmem i w Zielonej Górze na koncercie Christmas Time. Jestem pod opieką wspaniałych lekarzy, którzy robią wszystko, abym jak najszybciej wyzdrowiała i wróciła do koncertowania" - przekazała w oświadczeniu. Nie wiadomo, co dolega gwieździe.

Beata Kozidrak bardzo intensywnie pracuje i koncertuje. Na jej występach zawsze pojawiają się tłumy wiernych fanów, którzy kochają jej utwory. Z biegiem czasu, a artystka jest obecna na polskiej scenie muzycznej od 45 lat, przybywają kolejne pokolenia miłośników jej talentu.

W planach nowa trasa

Niedawno artystka ogłosiła kolejną trasę koncertową. "Kochani! Mamy dla was niespodziankę. W 2025 roku w lutym - miesiącu miłości - ruszamy w kameralną trasę koncertową 'Kocham Cię. Piosenki o Miłości'. Zagramy dla was z towarzyszeniem 30-osobowego chóru La Via Voice oraz fantastycznego trio smyczkowego. Każda z sal koncertowych będzie jak 'Kraina miłości' a 'Myśli i słowa' sprawią, że niejedna 'Krótka historia' okaże się jednak tylko początkiem, aby na zawsze 'Być z tobą'... Czujecie już ten klimat?" - taki komunikat pojawił się w social mediach.