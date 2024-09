Beata Kozidrak to wielka gwiazda polskiej muzyki pop. W tym roku ona i jej zespół, Bajm, świętują 45-lecie istnienia specjalną trasą koncertową.

Trzeba przyznać, że Beata Kozidrak na scenie prezentuje się świetnie. Choć są tacy, którzy wytykają jej, że ma już 64 lata i zakłąda na scenę zbyt wyzywające kostiumy. Ostatnio w sieci zawrzało, gdy opublikowano nagranie, na którym widać, jak piosenkarka wije się i prezentuje serię ponętnych min w trakcie wykonywania utworu "OK. OK. Nic nie wiem, nic nie wiem". Działo się to podczas występu w Szczecinie.

Nagranie z Beatą Kozidrak natychmiast trafiło na TikToka i odbiło się w mediach społecznościowych głośnym echem. Nie wszyscy jednak byli zachwyceni tym, jak Beata tańczyła się podczas koncertu w Szczecinie.

"Dziś każda z nas powinna być jak Beata Kozidrak"

Znawcy muzyki Bajmu przypominają jednak, że Beata Kozidrak często tak właśnie tańczy podczas śpiewania piosenki "OK. OK. Nic nie wiem, nic nie wiem". Jej tekst to monolog dziewczyny, która opowiada, dlaczego została prostytutką.

Psychiatrka, psychoterapeutka i prezeska Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych Maja Herman skomentowała zamieszanie w mediach w związku z występem Beaty Kozidrak. "Dziś każda z nas powinna być jak Beata Kozidrak" - napisała. Jak dodała, "wyśmiewanie" Kozidrak "nie jest ani wyrafinowane, ani mądre, ani dobre, i żadnej wartości społecznej (...) nie przynosi". "Wręcz przeciwnie - większość ludzi zamknie się w sobie, wstydząc się swojej fizyczności, seksualności i ekspresji. A na końcu wszyscy na tym stracimy" - oceniła Herman.

Beata Kozidrak zabiera głos

Sama zainteresowana dość długo nie komentowała całej sprawy. W końcu postanowiła zabrać głos.

Beata Kozidrak na instagramowym profilu udostępniła post z ważnymi dla fanów informacjami. Piosenkarka zdradziła, że właśnie pracuje nad nowym utworem i zaprasza na nadchodzące koncerty. Wspominając o koncercie, który odbędzie się w Krakowie pod koniec października, dodała, że w repertuarze zespołu znajdzie się również piosenka "OK. OK. Nic nie wiem, nic nie wiem". Z nutą humoru zapowiedziała specjalne tańce.

"Widzimy się 27 października w Tauron Arena Kraków. "OK OK nic nie wiem nic nie wiem" również będzie i oczywiście ze specjalną choreografią" - stwierdziła piosenkarka.