Magdalena Ogórek, niegdysiejsza kandydatka lewicy na urząd prezydenta RP, przez ostatnie lata była gwiazdą TVP. Jej kariera u publicznego nadawcy skończyła się, gdy zmienił się po wyborach parlamentarnych klimat polityczny w Polsce.

Magdalena Ogórek o disco polo

W wywiadzie, którego udzieliła portalowi Plotek, Joanna Kurska mówiła m.in. o telewizyjnych imprezach sylwestrowych i muzyce disco polo. W czasach, gdy prezesem TVP był Jacek Kurski, muzycy disco polo byli mocno obecni w ofercie programowej. Nie mógł się bez nich obejść prawie żaden koncert. Główną gwiazdą stacji był Zenek Martyniuk.

Podczas wywiadu z Plotkiem padło pytanie, jak Magdalena Ogórek ocenia ograniczenie disco polo podczas sylwestrowego koncertu, organizowanego przez Polsat w Toruniu. Odpowiedź była zaskakująca, nawiązała bowiem to ewentualności objęcia stanowiska dyrektora programowego w grupie TVN.

Taki zakres decyzji będę rozważać wówczas, gdy otrzymam propozycję objęcia funkcji dyrektora programowego grupy TVN - powiedziała w rozmowie z Plotkiem.

Komentarz Joanny Kurskiej

Jak zareagowała na ten wywiad Joanna Kurska? Wypowiedziała się z perspektywy byłej dyrektor programowej Telewizji Polskiej.

Joanna Kurska, żona byłego prezesa TVP, podkreśliła, że to dzięki jej sugestiom Zenek Martyniuk wystąpił na "Sylwestrze Marzeń", co przyczyniło się do zwycięstwa TVP nad konkurencyjną stacją. Wypowiedź ta może być odbierana jako przytyk wobec obecnych władz Telewizji Polskiej, które z disco polo zrezygnowały.

Joanna Kurska odniosła się także do słów Magdaleny Ogórek o "propozycji objęcie funkcji dyrektora programowego TVN".

"Dyrektor programowy jest kluczową postacią w stacji, odpowiada bezpośrednio przed prezesem. To program w telewizji jest najważniejszy! I to są olbrzymie możliwości dla dyrektora z horyzontami, z wizją, z charyzmą, który rozumie, że trzeba iść za głosem widzów. Jeśli Magda Ogórek poszłaby w tę stronę, miałaby szanse przywrócić Polakom normalną komercyjną telewizję, która do tej pory była szczujnią założoną przez ubeków, zatrudniającą resortowe dzieci" - mówiła Joanna Kurska.

Joanna Kurska o Magdalenie Ogórek

"Nie wiem, znam ją tylko z prowadzenia programów. To piękna i inteligentna kobieta, bardzo dobra prowadząca i można ją zaliczyć do kategorii anchorwoman [główna osoba prowadząca program, przeważnie informacyjny]. Pamiętajmy jednak, że wielu prowadzących chciało zarządzać telewizją, znam absolutnie nielicznych, którym się to udało i cały tłum, którym się wydawało, że potrafią, a nie potrafili, w związku z czym jedynie nienawidzą i zazdroszczą tym pierwszym" - stwierdziła Joanna Kurska.