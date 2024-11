Kasia Moś to popularna wokalistka. Znają ją m.in. widzowie wielu programów telewizyjnych oraz festiwali. W 2017 r. reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizji. Śpiewała piosenkę pt. "Flashlight". Wydała cztery płyty. Ostatnia pt. "Wszystko to, czego nie da się powiedzieć" ukazała się w 2024 r.

Miłość Kasi Moś

W styczniu tego roku Kasia Moś udzieliła wywiadu "Vivie", w którym opowiedziała o swojej miłości. Jest w szczęśliwym związku z neurochirurgiem Łukaszem Grabarczykiem.

"Zakochuję się niezwykle rzadko. Miłość to piękne uczucie i bardzo potrzebne. Im jesteśmy starsi, tym czujemy to zdecydowanie wyraźniej. Kiedy po czterech latach rozstałam się z poprzednim chłopakiem, długo byłam sam" - powiedziała Kasia Moś.

Teraz piosenkarka udostępniła na Instagramie nagranie, w którym poinformowała o ważnym wydarzeniu w jej życiu. Reprezentantka Polski w konkursie Eurowizji jest miłośniczką psów. W towarzystwie wszystkich sześciu swoich czworonożnych pupili spędziła wyjątkowy wieczór. Opatulona kołdrą wokalistka zaczęła odczytywać słowa zawarte w tajemniczej książce, przedstawiając je jako "list dla mamy".

"List do mamy"

Kos ogłosił dziś nas na sośnie, że ktoś w Kasi brzuszku rośnie. Nelcia wszystko usłyszała i Dzyndzlowi powiedziała. W pierwszej chwili radość wielka. Tu pojawia się rozterka. Chwila, zaraz, jak to będzie, czy nam karmy nie ubędzie? Wszystko było policzone - i salceson, i sadzone. Kto ma oddać swoją działkę? Tylko trochę, czy też całkiem? Co z kiełbasą i udkami? Co z innymi przysmakami? Dziadzio mówi: "Dobrze będzie, pół etatu mi przybędzie. Na spokojnie, bez zadymy, wszystkiego Cię nauczymy. Jak podkopać się pod płotem? Jak się w pełni pokryć błotem? Jak okradać kotom puszki i rozrzucać Kasi ciuszki? Jak ugryźć lalcię znienacka i gdzie jest schowana packa? Pokażemy w locie ważki i karmione przez nas ptaszki. Rzeczkę, w której się kąpiemy i płot, który przeskakujemy. Miejsce czeka już na Ciebie, będziesz z nami miał jak w niebie. Przychodź w muszce lub krawacie. Czekamy na Ciebie, bracie- mówi na nagraniu Kasia Moś. W ten oryginalny sposób obwieściła, że jest w ciąży.

Kasia Moś poinformowała więc, że razem z Łukaszem Grabarczykiem zostaną rodzicami. Urodzi im się syn. Pod wpisem pojawiła się lawina gratulacji. Gratulowały m.in. Joanna Krupa, Maffashion, Agnieszka Woźniak-Starak i Alicja Janosz.