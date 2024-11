Irena Santor nazywana jest "pierwszą damą polskiej piosenki". Artystka zasłynęła takimi przebojami jak "Kawiarenki", "Powrócisz tu" czy "Tych lat nie odda nikt". Kilka lat temu piosenkarka postanowiła zakończyć swoją karierę i nie występować już na scenie.

Irena Santor szykuje niespodziankę dla fanów. Co to będzie?

Od czasu do czasu można zobaczyć ją publicznie. Tak było kilka dni temu, gdy pojawiła się na jubileuszowym pokazie Doroty Goldpoint. Już na pierwszy rzut oka widać było, że Irena Santor jest w bardzo dobrej formie. W rozmowie ze Światem Gwiazd ujawniła, że już niebawem powstanie piosenka poświęcona Warszawie.

To będzie nie lada gratka dla fanów piosenkarki. Mimo, że już nie występuje, tym razem powróci do śpiewania. Utwór powstaje dzięki konkursowi, do którego napłynęło aż 412 propozycji tekstów. Wybrano jeden z nich a muzykę do niego napisze Włodzimierz Korcz. Kompozycja powstanie z okazji 90. urodzin piosenkarki, które wypadają 9 grudnia 2024 r.

Ja myślałam, że to jest żart, a to się okazało być poważną sprawą - wyznała Santor. Co z tego będzie - nie wiem. Ja już od dawna nie śpiewam, proszę nie liczyć, że to wykonanie będzie jakieś... jak na moje możliwości, jestem bardzo starszą panią.Powiedziałam Włodkowi [Korczowi] - bez żadnej ekwilibrystyki, napisz jakoś prościutko. On jest szlagier-macher, on umie. Napisał mnóstwo przebojów, więc liczę, że może i ta piosenka będzie przebojowa, daj Boże - powiedziała w rozmowie z portalem.

Irena Santor rusza w trasę koncertową. Kiedy rozpoczną się jej występy?

Kiedy odbędzie się premiera nowej piosenki? Na razie nie podano konkretnej daty. Wiadomo jedynie, że nastąpi to w przyszłym roku. Ja się nie spieszę, bo boję się nagrywać. Ja się do tego trochę nie nadaję, wyszłam z tego obiegu. Przed mikrofonem się bardzo peszę, naprawdę. Zobaczymy - powiedziała Irena Santor.

I choć z występów zrezygnowała, zdecydowała się wziąć udział w jubileuszowej trasie. Odbędzie się w jej ramach seria koncertów, które rozpoczną się w grudniu 2024 r., a zakończą w maju 2025 r. Wystąpi m.in. w Warszawie, Rzeszowie, Toruniu, Krakowie, Radomiu czy Łodzi.

Zapytana o to, czego jej życzyć, odpowiedziała, że zdrowia. Zdrowia - tego też państwu życzę, ja bym chciała dożyć tych 125 [lat], które lekarze mówią, że mamy zagwarantowane. A jak się nie uda, to będę kibicowała państwu z góry- powiedziała piosenkarka.