Irena Santor od kilku lat nie występuje już na scenie. Jak sama przyznała wybrała się na zasłużony odpoczynek i choć jest wciąż pełna energii a zdrowie jej dopisuje, to nie ma sił, by tak jak dawniej występować na scenie.

Irena Santor na pokazie Doroty Goldpoint. Piosenkarka wyglądała olśniewająco

Gwiazda przyznaje, że "już swoje wyśpiewała". Teraz mieszka w Domu Aktora w Skolimowie i od czasu do czasu, choć rzadko pojawia się na salonach. Tym razem postanowiła wybrać się na pokaz mody Doroty Goldpoint, która świętowała 10-lecie marki. To jedna z ulubionych projektantek gwiazd a jej stroje nosi m.in. Agata Kornhauser-Duda.

Projektantka działa na rzecz dojrzałych kobiet, podkreślając ich wewnętrzną moc. Projekt "The Inner Power" to jej odpowiedź na potrzeby kobiet, które chcą odnaleźć siłę w trudnych momentach życia. Projektantka angażuje się także w edukację i wsparcie, dzieląc się swoim doświadczeniem w książkach, takich jak "Serce nie ma zmarszczek".

Irena Santor pojawiła się na pokazie w jasnoszarym garniturze ozdobionym bordowym kwiatem. Wielka dama polskiej piosenki uśmiechała się promiennie i była pełna energii. Oprócz niej na pokazie pojawiła się również Grażyna Szapołowska, Teresa Rosati i Małgorzata Pieczyńska.