15. edycja "Tańca z gwiazdami" powoli zmierza do finału. W półfinale znaleźli się Majka Jeżowska i Michał Danilczuk, Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz oraz Maciej Zakościelny i Sara Janicka.

Krytyka Iwony Pavlović

Po ćwierćfinale swój udział w programie zakończyli Filip Bobek i Hanna Żudziewicz. Iwona Pavlović nie kryła rozczarowania tym rozstrzygnięciem, ponieważ jej zdaniem to Majka Jeżowska powinna opuścić program w ubiegłą niedzielę. Jej paso doble mi się nie podobało. W ogóle mnie nie wzięło. Ten taniec nie miał znamion paso doble, oprócz kilku figur i to wykonanych bardzo średnio - mówiła jurorka.

"Jest wesoło, chociaż jestem bardzo zmęczona"

Majka Jeżowska wiele przeszła trudną drogę do półfinału "Tańca z gwiazdami". Już w drugim odcinku miała kontuzję. Mimo to piosenkarka nie zrezygnowała z udziału w programie. Teraz razem ze swoim tanecznym partnerem Michałem Danilczukiem Majka Jeżowska szykuje nową choreografię do programu. Para postanowiła odezwać się do swoich fanów i podziękować za wsparcie. Przy okazji pojawiła się aluzja pod adresem jury.

Wielkie podziękowania za to, że pozwalacie nam iść dalej, mimo iż jurorzy nie dają nam takich wysokich not, to wasze głosy sprawiają, że idziemy do półfinału. Ja w to nie wierzę, nie taki był plan. Jest wesoło, chociaż jestem bardzo zmęczona - powiedziała Majka Jeżowska.

Jestem również bardzo wdzięczna za to, że nasze tańce wywołują w was tyle pozytywnych emocji i wzruszeń - powiedziała na nagraniu Majka Jeżowska.

"Jestem w »Tańcu z gwiazdami«, żeby pokazać radość i dumę z bycia kobietą 60+, nie udaję nikogo i nie zamierzam rywalizować z dużo młodszymi koleżankami (40 lat różnicy!)" - napisała piosenkarka w opisie krótkiego nagrania.