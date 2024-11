Michał Żebrowski zdobył wielką popularność dzięki roli Jana Skrzetuskiego w głośnym filmie "Ogniem i mieczem" (1999) w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zagrał też główną rolę w wyreżyserowanym przez Andrzeja Wajdę "Panu Tadeuszu". Widzieliśmy go również m.in. w takich filmach jak "Pręgi" Magdaleny Piekorz czy "Sęp" Eugeniusza Korina. Po raz ostatni pojawił się w filmie "Wszystko albo nic" w 2017 r. Skupił się na pracy w serialach i Teatrze 6. piętro.

Rodzina Michała Żebrowskiego

Michał Żebrowski w 2009 r. ożenił się z młodszą o 15 lat Aleksandrą Adamczyk, z którą doczekał się trzech synów: Henryka, Franciszka i Feliksa oraz urodzonej w lipcu 2022 r. córeczki Łucji. Małżonkowie gościli ostatnio na konferencji prasowej jednej z biżuteryjnych marek. Spotkanie z nimi poprowadziła Dorota Wellman, która wprost zapytała aktora, dlaczego przestał grać w filmach? Okazuje się, że aktor stawia ponad wszystko życie rodzinne.

Dlaczego Michał Żebrowski zrezygnował z filmu?

Jak się okazuje, dla Michała Żebrowskiego najważniejsza jest teraz rodzina. Ja bym chciał grać w filmie, ale w poniedziałki między 9.30 a 14.30, bo o 15 muszę być na zajęciach dziecka. I najlepiej tu gdzieś obok, a nie tam w kieleckim - mówił aktor.

Musiałbym dogadać się z producentem i powiedzieć: słuchajcie, ale ja mam czas do 18.00, bo muszę pojechać z dzieckiem na mecz. Widziałaś kiedyś taką produkcję? To nie jest już dla mnie. Sorry, no przepraszam - tłumaczył aktor.