Artystka jest obywatelką Polski i Stanów Zjednoczonych. Przez lata mieszkała za oceanem. Urszula Dudziak śpiewała m.in. na Newport Jazz Festiwal czy w Carnegie Hall. Swój głos na Kamalę Harris oddała w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie w ramach wczesnego głosowania.

"Nadchodzi czas kobiet"

Uważam, że nadchodzi czas kobiet. My, kobiety, zdecydujemy o tym, kto będzie prezydentem, a ja uważam, że Kamala Harris jest idealnym pretendentem do tego wspaniałego, powiedziałabym nawet, tronu - powiedziała artystka w wywiadzie dla RMF FM Urszula Dudziak.

"Na pewno pokaże, co potrafi"

Ona zadba o nas, przede wszystkim o kobiety, to jest clou - dodała Urszula Dudziak. Myślę, że jest bardzo ważne, że ona jest za kobietami, że ona walczy o prawa kobiet, że my mamy prawo decydować o sobie - podkreśliła artystka. Uważa, że Kamala Harris będzie miała swój styl rządzenia. Na pewno pokaże, co potrafi - zapewniła.