Powstał spot, w którym zachęca się Amerykanki, by w wyborach prezydenckich zgłosowały na kobietę, czyli na Kamalę Harris.

"Kobiety mają prawo wyboru"

W 30-sekundowym spocie reklamowym Julia Roberts przemawia do kobiet, podkreślając, że mają prawo do swojego zdania i podjęcia wyboru, który jest zgodny z ich przekonaniami. Jest miejsce w Ameryce, gdzie kobiety wciąż mają prawo wyboru. Możesz głosować w dowolny sposób i nikt nigdy się o tym nie dowie – mówi Julia Roberts w spocie wyborczym. Na filmiku kobieta głosuje na Kamalę, a gdy mąż ją pyta, czy podjęła właściwą decyzję, z uśmiechem odpowiada, że tak.

Donald Trump krytykuje Julię Roberts

Jak się można było spodziewać, ten spot bardzo nie spodobał się Republikanom. Bardzo niezadowolony jest Donald Trump. Dał temu wyraz w programie "Fox&Friends". - Jestem bardzo rozczarowany Julią Roberts. Kiedyś spojrzy na to z perspektywy czasu i będzie się wstydzić. "Czy ja to naprawdę powiedziałam?" - stwierdził Trump. - Nie mówi to wiele o jej związku (z mężem - red.), ale jestem pewien, że ma wspaniały związek. Nie sądzę, że żony i mężowie postępują w ten sposób. Możecie sobie wyobrazić żonę, która nie mówi mężowi, na kogo głosuje? Czy kiedykolwiek coś takiego słyszeliście? Nawet jeśli masz okropny, zły związek, to powiesz swojemu mężowi. To niedorzeczne, bardzo głupie- ocenił spot republikański kandydat na prezydenta.

Gdyby w USA głosowały tylko kobiety

Materiał z Julią Roberts został przygotowany przez wspierającą Harris organizację pozarządową Vote Common Good. Jak pisze "New York Times", demokraci mają nadzieję, że przyciągnie on do urn wyborczych i zagłosowania na Kamalę Harris kobiety ze środowisk republikańskich. Jak wynika z sondaży, gdyby tylko kobiety głosowały w wyborach, wtedy Kamala Hariss wygrałaby, zyskując 55 proc. głosów.