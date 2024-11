Aneta Kręglicka należy do grona tych gwiazd, które nie lubią opowiadać o życiu prywatnym. Robi to bardzo rzadko. Modelka i bizneswoman od ponad 26 lat jest związana z reżyserem, Maciejem Żakiem. Para ma syna, Aleksandra, który jest wielką dumą znanej mamy.

Wspólna pasja Anety Kręglickiej i jej syna

Aneta Kręglicka i jej syn Aleksander Żak wystąpili w "Dzień Dobry TVN". Zabrali widzów na pole golfowe, które znajduje się zaledwie kilka minut od ich domu w Andaluzji. - Tu najczęściej gramy w golfa, a gramy za sprawą syna Alka - powiedziała była Miss Polski.

- Mama zaraża mnie sportem od dzieciństwa. Nie tylko sportem, ale i różnymi innymi aktywnościami. [Golf - red.] to był pierwszy sport, który zaproponowałem całej naszej rodzinie, z czego jestem dumny - przyznał Aleksander Żak.

Sekret Anety Kręglickiej

Aneta Kręglicka od niespełna roku regularnie gra. Na polu uczy się m.in. cierpliwości. Myślę, że mama za nerwowo podchodzi do gry, ale z czasem nauczy się tego spokoju. Całą rodziną jesteśmy dosyć nerwowi. Taka trochę włoska rodzina - zdradził jej syn.

Golf jest dla cierpliwych, a ja do nich nie należę. W związku z tym uczę się cierpliwości przede wszystkim w tym sporcie, precyzji, chociaż precyzyjna jestem w swojej pracy. Natomiast mniej cierpliwa, lubię szybkie efekty. Tutaj tak nie jest, tu wszystko idzie bardzo powolutku. Dwa kroki do przodu, trzy do tyłu i znowu do przodu. Przynajmniej tak wygląda mój golf - powiedziała Aneta Kręglicka.