Aleksandra Adamska zasłynęła m.in. rolą Pati w serialu "Skazana" oraz spin-offie tego serialu, który nosił tytuł "Pati". W programie "Azja Express", w którym zdecydowała się wziąć udział wystąpiła razem ze swoją siostrą Eweliną Adamską-Porczyk.

Reklama

Aleksandra Adamska i jej siostra Ewelina odpadły z "Azja Express"

W 8. odcinku show duet ten musiał pożegnać się z programem. Choć na mecie po wykonaniu zadanie nie pojawiły się jako ostatnie, ich usta zgodnie z wyzwaniem, jakie przed nimi stało nie były czerwone. Po chwili jako ostatnie na metę przybiegły Jagna i Gabi, ale ich usta były zabarwione. Rodzeństwo pozwoliło zalogować się Jagnie i Gabi jako pierwsze.

Naturalną rzeczą jest, że ktoś kto ma czerwone usta loguje się na metę. Wiedziałyśmy, że to jest jedyna decyzja, jaką możemy podjąć -powiedziała w show Ola Adamska. Tym samym ona i jej siostra musiały pożegnać się z programem "Azja Express".

Tak wyglądała relacja sióstr Adamskich

W rozmowie z Dziennik.pl Ola i Ewelina opowiedziały, jak wyglądała ich relacja od dziecka. Kłóciłyśmy się - przyznała Ola Adamska. Jako dzieci miałyśmy też trochę przeżyć różnych trudniejszych, które jakby nas trochę mocniej złączyły, połączyły - wyznaje aktorka w rozmowie z Dziennik.pl.

Ewelina wspomina, że był czas, gdy jej siostra była nastolatką a ona była tą młodszą siostrą. Chciałam być w jej pokoju. Wtedy ona mówiła: "Nie będziesz u mnie w pokoju". Taki standard siostrzanych sprzeczek. Kiedy nie sprzątałam pokoju, mama groziła, że wywali mi wszystkie maskotki. Kiedyś naprawdę to zrobił . To wywalaj. I faktycznie moja mama wyrzucała. No to Ewelinka potrafiła w środku nocy wstać i wszystkie maskotki poukładać - wspomina Ewelina w rozmowie z Dziennik.pl.

Reklama

Aleksandra Adamska jako jurorka "Lego Masters"

No właśnie dlatego to jest moja siostra. Ludzie złoci, poznajcie – Ewelina Adamska-Porczyk.Mój anioł - śmieje się Ola Adamska. I dodaje, że tak też było w programie "Azja Express". Obydwie siostry stały za sobą murem.Dwugłowa hybryda- mówi aktorka.

Obydwie przyznają, że czasem rozumieją się bez słów. Nie muszą nic mówić a w głowie mają tę samą odpowiedź, na nie zadane pytanie.

Aleksandra Adamska już niebawem zasiądzie w jury programu "Lego Masters". Emisja show rozpocznie się 24 listopada, w niedzielę o godz. 19.30. Okazuje się, że aktorce nie jest obce układanie klocków, którymi fascynuje się cały świat.

Jestem podekscytowana tym faktem. Moi siostrzeńcy Gucio i Oskar są absolutnymi fanami Lego. Jak dostałam propozycję: "Olu, czy chcesz być w Lego Masters", no to pierwsze, co pomyślałam - Gucio i Oskar.Oni potrafią składać Lego godzinami. Oskar już w swoim nastoletnim pokoju ma wszystkie półki wypełnione albo piłkami,bo jest piłkarzem i koszykarzem albo złożonymi zestawami Lego - opowiada w rozmowie z Dziennik.pl. Dodaje, że układa klocki razem z nimi, a gdy oni już pójdą, ona sama układa je dalej.

Kup subskrypcję „Dziennika Gazety Prawnej”.