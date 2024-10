Lato już dawno za nami, jesień to czas, gdy aktorzy wracają na deski teatrów i grają spektakle. Często są to premiery. Nowy sezon rozpoczął się m.in. w Teatrze 6. piętro. To właśnie w nim gra Anna Dereszowska. Spektakl, w którym można ją oglądać to [Things We Do for] LOVE.

Anna Dereszowska odwołuje spektakle

Niestety fani aktorki oraz ci, którzy wybierali się na to przedstawienie nieco się zmartwię. Aktorka odwołała swoje występy. O powodach poinformowała na swoim Instagramie. Oznajmiła, że wtorkowy spektakl nie odbędzie się. Powodem są problemy ze zdrowiem, z jakimi zmaga się Anna Dereszowska.

Chciałam bardzo serdecznie przeprosić wszystkich z państwa, którzy mieli być dzisiaj na spektaklu "Love" na scenie Teatru 6 Piętro. Niestety z powodu niedyspozycji choroby straciłam głos. Nie jestem w stanie zagrać dzisiejszego spektaklu dla państwa, nad czym bardzo ubolewam - przekazała na nagraniu zamieszczonym na Instagramie.

Z jakim problemem zdrowotnym zmaga się Anna Dereszowska?

Wyjaśniła, że już na poprzednim spektaklu można było usłyszeć, że ma problemy z głosem.

Ci z państwa, którzy byli na spektaklu wczoraj, być może słyszeli, że z moim głosem działy się już wczoraj różne dziwne rzeczy, ale udało mi się ten spektakl dograć do końca. Natomiast dzisiaj głos zupełnie mnie opuścił i mimo prób naprawienia go wspólnie z lekarzem foniatrą, to się nie udało - powiedziała aktorka.

Fani Anny Dereszowskiej od razu pospieszyli z życzeniami zdrowia. Wśród nich była m.in. Barbara Kurdej-Szatan. Raz straciłam całkowicie, nawet się nie przebijał żaden dźwięk. Ale grałam na mikroporcie szeptem. Publiczność była cudowna i wyrozumiała, wyciszali się ze śmiechem na moje teksty, żeby móc usłyszeć… :D Natomiast to była komedia i mogłam to nawet trochę "wykorzystać". Ale niełatwa sprawa… Zdrówka prędkiego Kochana! - napisała aktorka.

