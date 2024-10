Julia Żugaj jest jedną z uczestniczek najnowszej, jesiennej edycji "Tańca z gwiazdami". Influencerka występuje na tanecznym parkiecie razem z Wojciechem Kuciną.

Julia Żugaj znowu jest singielką

Jakiś czas temu Julia ogłosiła, że rozstaje się ze swoim narzeczonym, czyli Maciejem Ejsmontem. Obydwoje ogłosili to na opublikowanym w sieci nagraniu. Wyjaśnili, że ich miłość się wypaliła, nie mają siły dalej walczyć o związek, ale pozostają w dobrych relacjach.

Reklama

Część fanów pospieszyła z wyrazami wsparcia. Znaleźli się jednak i tacy, którzy uznali, że ich rozstanie to wina Wojtka, z którym Julia trenuje choreografie do programu. Okazuje się, że powstała nawet petycja, by wyrzucić go z show. Niektórzy fani Julii Żugaj stwierdzili, że celebrytka ma romans ze swoim partnerem tanecznym.

Czy Julia Żugaj ma romans z Wojtkiem Kuciną?

W rozmowie z Pudelkiem influencerka postanowiła wyznać prawdę. Powiedziała, że na razie łączy ich program i praca nad kolejnymi choreografiami. Głównie skupiamy się na trenowaniu, na tańcu, nie poruszamy spraw prywatnych. Wiadomo, że gdy ktoś przychodzi w złym humorze albo coś się dzieje, jesteśmy dla siebie wsparciem - stwierdziła Julia.

Jak obydwoje reagują na plotki o rzekomym romansie?

Jakoś tak z obojętnością. Cieszę się, że ludzie mają takie odczucia, bo to znaczy, że dobrze przekazujemy emocje (...) Ludzie nie są z nami na treningach, nie widzą tego, jak przełamujemy bariery. My jesteśmy besties - powiedziała Żugaj. Przyznała, że po rozstaniu z Maciejem miewa gorsze dni, ale skupia się głównie na udziale w show.