Renata Kaczoruk w show-biznesie znalazła swoje miejsce ponad 10 lat temu. Celebrytka zaczynała swoją karierę jako modelka. Rozpoznawalność zyskała dzięki związkowi z Kubą Wojewódzkim.

Renata Kaczoruk była dziewczyną Kuby Wojewódzkiego. Zniknęła z show-biznesu

Ze statystyk wynika, że to właśnie ona była najdłużej obecną u boku gwiazdora TVN ukochaną. Para spotykała się przez ponad pięć lat. Związek z Kubą sprawił, że Renata Kaczoruk zaczęła się pojawiać w znanych formatach telewizyjnych. Wystąpiła m.in. w "Azja Express". Wzięła też udział w 21. edycji "Tańca z gwiazdami". Ostatnim programem z jej udziałem był format "Przez Atlantyk".

Renata Kaczoruk wyjechała na Kostarykę. Tym się zajmuje

Po nim całkowicie zniknęła z show-biznesu. Okazuje się, że Renata Kaczoruk wyjechała z Polski. Mieszka obecnie na Kostaryce. To właśnie z tym miejscem związała swoją przyszłość.

To jest miejsce, o którym słyszałam dużo wcześniej i marzyłam, żeby tu przyjechać i spędzić trochę czasu. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to miejsce stworzone dla mnie. Kostaryka bardzo dba o swoje środowisko, co jest dla mnie bardzo ważne. Jest tu rozwinięta turystyka samorozwojowa. Jest to bardzo ciekawe miejsce, jeśli samemu jest się na ścieżce samorozwoju - opowiadała rok temu w programie "Dzień Dobry TVN".

Przyznała, że potrzebowała zmiany i otwarcia nowego rozdziału w życiu. Wyznała, że walczyła z depresją i stanami lękowymi. Obecnie w jednym z luksusowych hoteli na Kostaryce prowadzi profesjonalną medytacją dźwiękową.