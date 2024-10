Aleksandra Żebrowska jest mamą czwórki dzieci. To Franciszek, Henryk, Feliks oraz Łucja, która urodziła się w lipcu 2022 roku. Dwa lata temu żona Michała Żebrowskiego, z którym jest od 15 lat, wyznała na swoim Instagramie, że była w ciąży siedmiokrotnie.

Aleksandra Żebrowska straciła cztery ciąże

Straciła cztery z nich. Swoje przeżycia opisała również na łamach Wysokich Obcasów. Celebrytka wiele razy wspominała, że obwiniała się za to, że ma problem z donoszeniem ciąży. Zwłaszcza, że jej matka urodziła ośmioro dzieci. Jak wyznała mówiła o tym publicznie, bo chciała wesprzeć inne kobiety, które też przechodzą takie dramatyczne chwile.

W Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego, Aleksandra Żebrowska zamieściła w sieci poruszające nagranie. To czarno-białe nagranie nakręcone w szpitalu, do którego żona Michała trafiła z ciążą pozamaciczną. Widać na nich Żebrowską tuż po otrzymaniu wiadomości o tym, że nie zostanie mamą.

Wzruszające nagranie Aleksandry Żebrowskiej. O tym opowiedziała

Popłakałam się dopiero wtedy, kiedy leżałam w łóżku po zabiegu - nagle otworzyły się drzwi i do malutkiego pokoiku po kolei wchodziły moje siostry - trzy albo cztery, nie pamiętam. To było chyba bardziej chlipanie ze wzruszenia, że je mam i że przyszły mnie pocieszyć pizzą -napisała Ola.

Poronienia doświadcza rocznie ok. 40 tys. kobiet w Polsce. I dzisiaj szczególnie mocno ściskam wszystkie z Was. Ja straciłam ciążę 4 razy. Pamiętajcie, że nie jesteście w tym same - czytamy.

Ewka Kaleta, dziękuję za naszą rozmowę - link do całości z 2020 w stories. 15.10 Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day (Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego) - dodała.