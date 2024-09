Aleksander Milwiw-Barona, juror i trener "The Voice of Poland", od kilku miesięcy jest ojcem małego Leonarda. Chłopiec jest oczkiem w głowie muzyka i jego żony, Sandry Kubickiej. Podczas nagrań najnowszego odcinka "The Voice of Poland" trener głośno zastanawiał się nad przyszłością swojego synka Leonarda. Okazuje się, że ma już plan. Zgadniecie, jaki?