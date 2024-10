Sylwia Grzeszczak, jedna z większych gwiazd polskiej sceny muzycznej, dba o swoją prywatność. Rok temu poinformowała w mediach społecznościowych, że rozstaje się z mężem, Liberem. Pobrali się w 2014 roku, rok później na świat przyszła ich córka Bogna. Teraz media obiegła wiadomość, że Sylwia Grzeszczak jest znowu zakochana.

Jak Blanka Lipińska ocenia nowy związek Sylwii Grzeszczak?

Jak podaje Pudelek wybrankiem Sylwii Grzeszczak jest Maciej Buzała - były partner Blanki Lipińskiej. W rozmowie z portalem Jastrząb Post autorka "365 dni", zapytana, co myśli o związku piosenkarki ze swoim byłym, rzuciła krótko: "Nie mam zdania na ten temat". Po chwili dodała jednak, że całkiem niedawno widziała się z Maćkiem Buzałą. Biznesman miał przyjechać do niej, aby "naprawić klimatyzację".

Blanka Lipińska o Marku Buzale: zjadł rosół, a potem został na noc

"Z Maćkiem widzieliśmy się chyba z miesiąc temu, bo był u nas w domu na wsi i naprawiał klimatyzację, która się zepsuła. Było jak zwykle uroczo. Zjadł rosół... zażyczył sobie rosół, a potem został na noc. Potem wstał i znowu naprawiał klimatyzację. Fajny to jest chłopak. Bardzo, bardzo dobry, jeśli chodzi o wszelkie kwestie chłodzenia i grzania. Za****** typ. Uwielbiam go" - powiedziała Blanka Lipińska.

Maciej Buzała przez kilka lat miał firmę, specjalizującą się w montażu i naprawie klimatyzacji oraz pomp ciepła. Teraz sprzedaje hurtowo urządzenia grzewcza i sprzęt AGD. Ma też barberski w Inowrocławiu. Podczas związku z autorką serii "365 dni" Buzała przeprowadził się do stolicy. To właśnie za namową Blanki Lipińskiej zaliczył swój debiut na planie filmowym.

"Jedyne co ci mogę powiedzieć to z tych newsów, które wczoraj wyczytałam odnośnie tego, że był z Anią Karwan, to tutaj mogę wam prostować, że on nigdy w życiu nie był z Anią Karwan" - podsumowała Blanka Lipińska.

Nowy projekt Blanki Lipińskiej i jej nowego narzeczonego

25 października na platformie Prime Video pojawi się pięcioodcinkowy serial podróżniczy pt. "(Nie)Poradnik turystyczny", którego bohaterką będzie właśnie Blanka Lipińska. W tym podróżniczym show pisarka odwiedziła kilka ciekawych zakątków świata wraz ze swoim partnerem, Pawłem Baryłą i przyjacielem, Marcinek Skurą. Sprawdzą, czy cieszące się wielką popularnością miejsca, warte są swojej sławy.

Blanka Lipińska na imprezie promującej serial brylowała w nowej, ciemnej fryzurze i wymieniała czułości z Pawłem Baryłą.